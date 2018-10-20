Реджеп Тайип Эрдоган: Открывая НПЗ Star, Азербайджан и Турция еще на шаг продвигают вперед свои связи, которые служат примером для всего мира

БАКУ /Trend/ - Открывая сегодня нефтеперерабатывающий завод Star, Азербайджан и Турция еще на шаг продвигают вперед свои связи, которые служат примером для всего мира.

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир.

«Мой дорогой брат Президент Ильхам Алиев. Уважаемые гости, дамы и господа. Приветствую вас с самыми теплыми чувствами, уважением и почтением. В начале своего выступления хочу поздравить Азербайджан с 18 октября – Днем государственной независимости. Азербайджан, который накануне распада Советского Союза – 18 октября 1991 года вновь обрел свободу, вчера отметил 27-ю годовщину независимости.

По существу сегодняшний Азербайджан является самым молодым государством наших братьев, так же, как и создание нашего последнего государства - Турецкой Республики. Примерно месяц назад мы были вместе с нашими азербайджанскими братьями по случаю мероприятий, посвященных 100-летию освобождения Баку Кавказской исламской армией. С чувством волнения и гордости мы вместе с нашими братьями наблюдали за военным парадом доблестных армий Турции и Азербайджана. В тот день турецкие воинские соединения плечом к плечу прошагали вместе с азербайджанскими братьями, так же, как в прошлом сражались вместе с ними плечом к плечу. Этот парад стал показателем сотрудничества между двумя странами, показателем того, что мы - одна нация, два государства», - подчеркнул Президент Турции, отметив, что открывая сегодня нефтеперерабатывающий завод Star, мы еще на шаг продвигаем вперед наши связи, которые служат примером для всего мира. По его словам, Турция продолжает свои связи с Азербайджаном не только в масштабах политики, но и в рамках мощной экономики. «Это предприятие является одним из важнейших и конкретных примеров нашей долгосрочной работы по укреплению взаимодействия в энергетическом секторе. До этого мы реализовали проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. В июне нынешнего года мы добавили к этим стратегическим проектам, каждый из которых имеет особое значение, TANAP, который будет пользоваться влиянием в региональном и глобальном масштабе.

Благодаря нефтеперерабатывающему заводу Star, открытие которого мы сейчас отмечаем, мы наращиваем стратегический масштаб братских связей с Азербайджаном. Каждый проект, реализованный нами при лидерстве Турции и Азербайджана, усиливает возможности наших стран превратиться в региональную силу. Уверен, что сегодня, когда мир сотрясают торговые войны и кризисы, проекты, которые мы открываем один за другим, приближают наши страны к своим целям по отдельности, а также к общим целям. Прежде всего, инвестиции на сумму 6,3 миллиарда долларов – нефтеперерабатывающий завод Star. Кроме того, контейнерный порт, а также нефтехимические предприятия, открытием которых мы предприняли первый шаг, - если посчитать все это, то речь идет об инвестициях на сумму около 10 миллиардов долларов», - сказал Эрдоган.

«Уважаемые гости, благодаря Государственной нефтяной компании Азербайджана – SOCAR, реализовавшей с 2008 года в нашей стране важные проекты в энергетическом секторе, Турция получила нефтеперерабатывающий завод Star, в который вложены вышеуказанные инвестиции. Нефтеперерабатывающий завод Star, на строительство которого были направлены самые крупные за последние 30 лет инвестиции, вложенные в реальный сектор, являясь одним из крупнейших нефтяных предприятий в Европе, регионах Ближнего Востока и Северной Африки, иншаллах, будет успешно функционировать.

Особенность данного предприятия еще и в том, что оно является первым проектом нашей страны, обладающим «Документом поощрения стратегических инвестиций». Кроме того, при таких инвестициях перед нами стоит задача оказывать им особую поддержку. А поддержка состоит в том, что отныне все процедуры будут осуществляться в министерстве с использованием этого механизма поощрения. Одновременно данный нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим энергетическим проектом Турции. В этом плане преследуется цель ежегодно экономить на импорте нефтепродуктов 1,5 миллиарда долларов, сократить зависимость от поставок нефтепродуктов извне. На заводе, способном перерабатывать ежедневно 214 тысяч баррелей, а ежегодно – 10 миллионов тонн сырой нефти и хранить 1,6 миллиона кубометров ресурсов, будут производиться такие нефтепродукты, как дизельное топливо, нафта, авиационный бензин и LPG», - отметил глава Турции.

«На предприятии, имеющем большое значение и с точки зрения занятости, будут работать 1100 человек. Таким образом, завод, принося большую пользу экономике Турции и Азербайджана, также повысит благосостояние населения Эгейского региона.

Мы, как одна нация, два государства, наряду с собственными странами, стремимся к безопасности, стабильности, благосостоянию и богатству всех народов и регионов. От всей души хотели бы, чтобы все страны в регионе могли видеть эту искренность. Мы сожалеем о выдвинутых в одностороннем порядке и обреченных на неудачу различных инициативах, связанных с углеводородными ресурсами в восточной части Средиземного моря. Такое положение свидетельствует о том, что в нашем регионе все еще имеются силы, не желающие отказываться от политики использования нестабильности и напряженности. Турция и впредь будет в самой жесткой форме отвечать на подобные попытки, как отсюда, так и в дипломатической сфере. Все стороны увидят, что любая инициатива, не учитывающая интересов нашей страны и интересов наших братьев, не имеет шанса на успех. Хочу еще раз заявить отсюда, что мы открыты для любого предложения, нацеленного на дружбу, солидарность, взаимную выгоду. Предприятие, открытие которого мы сейчас отмечаем, является прекрасным примером именно такого выгодного сотрудничества. Призываем всех к этому сотрудничеству», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

«Уважаемые гости, сегодня уже все согласны с тем, что Турция и Азербайджан являются основными акторами безопасности и стабильности в нашем регионе. Ни один проект, к которому не присоединились, с которым не согласны и который не поддерживают эти две страны, не может достичь цели. Наряду с этим, неприемлемо, что 20 процентов азербайджанских земель уже четверть века остаются под оккупацией. Международная общественность не может далее оставаться безучастной к инициативам, выдвинутым нашей страной и Азербайджаном для урегулирования данного конфликта. Такое равнодушие организаций во главе с ООН, созданных для решения региональных и глобальных проблем, может их самих привести к гибели. Международная структура, пустая по содержанию и далекая от справедливости, не может сохранить доверия в глазах ни одного общества или человека. Мы ждем, когда международная общественность скажет «Стоп!» несправедливости в мире во главе с карабахским вопросом. Если правила обеспечения стабильности, спокойствия, благосостояния не будут применяться ко всем государствам без исключения, то никто не сможет с уверенностью смотреть в будущее. Турция и Азербайджан в любой ситуации и в любых условиях будут продолжать совместную борьбу за ценности, в которые мы верим. С благословения Всевышнего мы добьемся успеха в нашей священной борьбе.

С этими чувствами хочу еще раз выразить большую гордость и удовлетворение в связи с участием вместе с моим уважаемым братом Алиевым в открытии нефтеперерабатывающего завода Star. Пусть этот нефтеперерабатывающий завод принесет пользу нашим странам, народам и региону. Выражаю всем, кто принимал участие в реализации данного проекта в нашей стране, во главе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым особую признательность, передаю вам свое уважение и почтение. Спасибо», -подытожил речь Президент Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.