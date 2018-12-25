Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В понедельник на территории Абшеронского района в эксплуатацию был сдан новый жилой комплекс, построенный для 1000 семей вынужденных переселенцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев рассказал о проделанной работе. Отмечалось, что на основании Распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в 2011 году, было принято решение о строительстве для 2900 семей вынужденных переселенцев, временно расселенных в общежитиях на территории города Сумгайыт, нового жилого квартала, состоящего из многоэтажных зданий. Для возведения квартала был выделен земельный участок площадью 50 гектаров. На первом этапе для размещения 1000 семей был использован земельный участок площадью 17,5 гектара. Проектирование и строительство нового жилого квартала было осуществлено Фондом социального развития вынужденных переселенцев. Строительство комплекса началось в марте этого года, строительные работы были проделаны на высоком уровне. По проекту построены 23 семиэтажных здания на 42 квартиры каждое и одно семиэтажное здание на 35 квартир. В новом жилом комплексе, в который входят школа и детский сад, созданы другие необходимые инфраструктурные объекты – клуб-общинный центр, врачебный пункт, здание АТС, парк отдыха, детские площадки. На территории проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению. Особое внимание при возведении комплекса было уделено созданию систем электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и орошения, сети связи и телевидения.

Глава государства был проинформирован о том, что жилой комплекс является 101-м по счету городком, возведенным в стране для вынужденных переселенцев.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах нового комплекса. Было отмечено, что здесь 77 однокомнатных, 420 двухкомнатных, 406 трехкомнатных и 96 четырехкомнатных квартир, общая площадь которых составляет 76 тысяч квадратных метров. Все квартиры отремонтированы и оснащены кухонной мебелью. Квартирами в новом жилом комплексе будут обеспечены семьи вынужденных переселенцев, временно расселенных в настоящее время в общежитиях и других административных зданиях города Сумгайыт и на территории Абшеронского района.

Меры, принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым в области обеспечения территориальной целостности Азербайджана, работа по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев свидетельствуют о том, что наши соотечественники из этой категории всегда окружены вниманием и заботой. Переселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест временного проживания и палаток в современные поселки является свидетельством внимания государства к этим людям. На сегодняшний день для улучшения материального благосостояния вынужденных переселенцев приняты государственные программы, осуществлены важные меры, направленные на увеличение социальных пособий. Одним из предпринятых в этой области важных шагов явилось проведение 9 марта 2017 года под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой совещания, посвященного переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно расселенных в общежитиях Баку и Сумгайыта. В своем выступлении на совещании Мехрибан Алиева дала поручения, связанные с улучшением условий жизни вынужденных переселенцев, живущих в тяжелых условиях в аварийных и непригодных зданиях. В мае 2017 года в Гарадагском районе был заложен фундамент жилого комплекса на 1026 семей вынужденных переселенцев. В абшеронских поселках Масазыр, Мехтиабад, а также в поселке Рамана Сабунчинского района вынужденным переселенцам было предоставлено 470 квартир. Кроме того, завершилось переселение семей вынужденных переселенцев из недостроенного здания Станции скорой медицинской помощи на территории 9-го микрорайона в Бинагадинском районе в 465 квартир, приобретенных Фондом Гейдара Алиева.

Затем глава государства и Первая леди ознакомились с условиями, созданными в детском саду. Было отмечено, что здесь имеются все возможности для обучения и воспитания малышей. Сад на 140 мест, оформленный в соответствии со вкусом детей, обеспечит их удобство, отдых и приобщение к начальным знаниям. Комнаты и коридоры украшены изображениями героев любимых сказок детей. В здании установлены системы видеонаблюдения, пожарного оповещения, детский сад оснащен необходимой мебелью, инвентарем и оборудованием. На территории, где расположен детский сад, проделана широкомасштабная работа по благоустройству, посажены различные цветочные кусты, деревья. На прилегающей территории также проделана работа по благоустройству.

Отметим, что в результате процесса, начавшегося с ликвидации в 2007 году 12 палаточных лагерей в стране, для беженцев и вынужденных переселенцев на сегодняшний день возведены современные поселки и состоящие из многоэтажных зданий жилые комплексы, жилая площадь которых составляет 3,5 миллиона квадратных метров. До конца года число вынужденных переселенцев, обеспеченных домами и квартирами, достигнет 300 тысяч, что означает 53 тысячи 500 семей или 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. В целом, на сегодняшний день для решения социальных проблем этой категории людей израсходованы средства в размере 7,1 миллиарда манатов. Фонд социального развития вынужденных переселенцев предоставил 24 тысячам вынужденных переселенцев микрокредиты на сумму 14,8 миллиона манатов, а Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил 2 тысячам 74 предпринимателям из числа вынужденных переселенцев льготные кредиты на сумму 44,3 миллиона манатов. Большинство микрокредитов направлено в сельское хозяйство – на проекты, связанные с земледелием, животноводством, растениеводством, пчеловодством. За минувший период 200 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены постоянной работой в бюджетных организациях и других сферах. Таким образом, уровень бедности среди вынужденных переселенцев сократился за последние 15 лет с 75 до 12 процентов.

В ходе ознакомления с условиями в построенной в жилом комплексе полной средней школе имени Мираги Алиева села Хал Губадлинского района Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что учебное заведение рассчитано на 792 ученических места. В этом образовательном учреждении, отличающемся хорошими условиями и привлекающем внимание современным учебным оборудованием, созданы все возможности для учебно-образовательной работы. В компьютерном кабинете школы учащиеся будут постигать секреты информационных технологий. Необходимым инвентарем оснащен и спортивный зал, здесь имеются все условия для занятия учащихся физической культурой. В актовом зале можно проводить различные мероприятия. Внимание и забота, проявляемые Президентом Ильхамом Алиевым о развитии образования, подтверждают, что данная сфера включена в число важных приоритетов государственной политики. Этот процесс не ограничивается лишь столицей, он охватывает и регионы, служит построению на высоком уровне образования наших соотечественников, изгнанных из родных очагов. Поддержка же, оказываемая Фондом Гейдара Алиева этой программе действий, осуществляемой на государственном уровне, отличатся своей значимостью.

После ознакомления со школой Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с вынужденными переселенцами.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Дорогие друзья, сегодня предпринимается очередной важный шаг в деле решения проблем вынужденных переселенцев. Мы вместе отмечаем сдачу в эксплуатацию нового городка, состоящего из тысячи квартир. Сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Прекрасный городок, он расположен на большой территории. Здесь построено более двадцати многоэтажных жилых зданий. Детский сад, медицинский пункт, общинный центр, замечательная школа на 800 учащихся, то есть здесь имеются все возможности, все условия для нормальной жизни. Сдача в эксплуатацию этого городка еще раз показывает, что проблемы беженцев постоянно находятся в центре внимания. Это - для нас приоритетный вопрос.

В последние годы предприняты очень большие шаги в деле решения проблем вынужденных переселенцев. Около трехсот тысяч переселенцев были обеспечены новыми квартирами, индивидуальными домами. Государство израсходовало на эти цели огромные средства, и это естественно. Потому что я всегда говорил, что проблемы вынужденных переселенцев находятся на первом плане среди социальных вопросов.

В нынешнем году в этом направлении проделана огромная работа. В этом году были построены и переданы в пользование индивидуальные дома, квартиры для 5800 семей переселенцев. Уже начался процесс размещения переселенцев в этих домах и квартирах. Это – рекордный показатель. Ежегодно мы обеспечиваем домами и квартирами тысячи семей переселенцев. Еще раз хочу сказать, что в нынешнем году это нашло решение на самом высоком уровне. Наша задача заключается в том, чтобы все семьи переселенцев были обеспечены нормальными условиями. В этом направлении проводится большая работа, как в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, так и в других наших городах и районах. В последние годы было построено и сдано более ста городков для переселенцев. Однако правда и то, что у нас все еще есть переселенцы, живущие в тяжелом положении. Их проблемы также будут решены. В настоящее время Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев продолжает работу в этом направлении, уточняются списки, идет подготовка к работе, которая будет проделана в следующем году. В государственных расходах на следующий год для решения проблем переселенцев предусмотрены достаточно крупные средства.

Должен также отметить, что в этом году в то же время произошло новшество в решении бытовых проблем переселенцев. Оно заключается в том, что частный сектор начал строительство квартир для переселенцев. Наглядным примером тому служит открытие в нынешнем году городка переселенцев «Гобу Парк». Там тоже построены новые здания, дома для более тысячи семей, создана вся инфраструктура. Этот проект был обеспечен, построен и профинансирован частным сектором.

Это дает основание сказать, что растет и социальная ответственность бизнеса. Надеюсь, что в предстоящие годы наши крупные бизнес-структуры помогут переселенцам в этих делах. Конечно, основную работу государство взяло на себя. В последние годы на решение проблем переселенцев, повышение их занятости были израсходованы миллиарды манатов. Однако состоятельные компании, конечно, должны сказать свое слово в этом деле, и мы видим это. Надеюсь, что бизнес-структуры скажут свое слово в этом вопросе и в следующем году.

В нынешнем году в нескольких местах возведены новые городки для переселенцев. Среди них хотелось бы особо отметить два проекта. В текущем году завершился второй этап работ в поселке Джоджуг Марджанлы. Как вам известно, в прошлом году с моим участием в Джоджуг Марджанлы состоялось открытие поселка переселенцев. В то время мы отметили открытие 50 домов. Была поставлена задача увеличить количество домов. В этом году было обеспечено строительство еще 100 домов. Конечно, это – историческое событие, так как после длительного перерыва в Джоджуг Марджанлы снова возрождается жизнь, граждане живут, строят, созидают на родной земле. Как вам известно, там создана вся инфраструктура, построены дороги, линии электропередачи, школа, аналог разрушенной армянами Шушинской мечети. Созданы прекрасные условия и для бизнеса. В настоящее время поселок, состоящий из 150 домов, стал символом нашей воли. Существование, реконструкция этого поселка свидетельствуют о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Все переселенцы живут одной мечтой, одной целью – как можно скорее вернуться к родным очагам. Мы видим это на примере поселка Джоджуг Марджанлы. Потому что жители Джоджуг Марджанлы, на протяжении многих лет проживавшие в других местах, как только появилась возможность, конечно, вернулись в родное село. В Джоджуг Марджанлы с большой охотой вернулись даже дети и подростки, не видевшие этого села, они строят там, на родной земле свою жизнь.

Другим проектом является городок, построенный в поселке Шихарх Тертерского района. Он состоит примерно из 1200 квартир. Построены многоэтажные здания. Значение данного проекта заключается в том, что на оккупированных в свое время и освобожденных от оккупации землях построен такой большой красивый поселок. Конечно, сдача любого городка переселенцев является важным событием и радует нас и переселенцев. Однако мне хочется особо отметить эти два проекта, так как мы создали эти замечательные городки именно на землях, освобожденных от оккупантов. Это еще раз показывает, что после освобождения наших земель от оккупации мы восстановим все разрушенные армянами наши города и районы, села. У нас хватит для этого и сил, и воли. Еще раз хочу сказать, что наша политика заключается в оказании поддержки решению проблем вынужденных переселенцев. Уверен, что после освобождения всех земель, которые сегодня все еще находятся под оккупацией, на этих землях вновь будут построены прекрасные города, села. Азербайджанский народ не смирится с оккупацией.

Захватническая политика Армении поставила их в тяжелое положение. Сегодня это видит весь мир, происходящие в регионе события также подтверждают это. В Армении пал криминальный режим, узурпировавший власть на протяжении многих лет – в течение двадцати лет. Главной причиной этого является их захватническая политика. Потому что мы поставили перед собой задачу: этот криминальный режим должен пасть и добились этого. Мы добились этого, использовав все средства. Я неоднократно говорил, сегодня хочу сказать еще раз: в том, что режим криминальной, коррумпированной хунты пал, есть и наша доля. Пока наши земли находятся под оккупацией, в первую очередь, мы держим и будем держать их в изоляции. С другой стороны, для экономики Армении нет никаких основ. Мы изолировали их от всех региональных проектов, и этот процесс продолжается. Экономическое положение в Армении очень тяжелое, и основная причина произошедших там в этом году событий – нищета, бедность, несправедливость и произвол. Армения находится в очень тяжелом положении в демографическом плане. По имеющимся у нас данным, в результате оккупационной политики из страны выехали, навсегда ее покинули, по меньшей мере, более миллиона граждан.

Надеюсь, что армянское общество и новое руководство Армении поймут, что какое-либо экономическое развитие в Армении возможно только после нормализации отношений с Азербайджаном. Нормализация зависит от освобождения наших земель, это – главное условие.

А мы наращиваем нашу силу и мощь. Должен также отметить, что важную роль в падении криминального режима Армении сыграли и наши военные победы. В особенности, в результате апрельских боев и других наших последующих успешных операций созданный прежним руководством Армении миф о своей армии был развеян в пух и прах. Азербайджанская армия, азербайджанский солдат показали, что мы побеждаем и на поле боя. Наши военные победы сыграли особую роль в падении криминального режима Армении.

Мы вступаем в 2019 год и надеемся, что этот год может стать важным для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Но посмотрим, как будут развиваться события. Наша принципиальная позиция остается неизменной. Территориальная целостность нашей страны безоговорочно должна быть обеспечена, восстановлена, оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с наших земель. Этого требуют справедливость, история, требует международное право. То, что я говорю, нашло отражение в резолюциях Совета Безопасности ООН: оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель. Конечно, мы активизируем наши усилия в этом направлении в международной плоскости. На переговорах, проведенных мною в этом году с главами государств и правительств многих стран на основе двусторонних контактов, и в подписанных документах проявлено уважение к территориальной целостности, суверенитету нашей страны и выражено требование урегулировать конфликт на основе данных принципов. В то же время в подписанном с Европейским Союзом документе содержатся очень серьезные заявления о территориальной целостности, суверенитете, неприкосновенности границ нашей страны. То есть, нашу позицию поддерживают как исторические, так и правовые основания. Конечно, сегодня Армения и Азербайджан – это страны, которые находятся в разных категориях в экономическом и военном отношении. В то же время происходящие в регионе процессы, укрепление наших отношений с соседними странами меняют ситуацию в регионе в нашу пользу. То есть, все эти факторы позволяют говорить о том, что в 2019 году будут предприняты определенные шаги, связанные с конфликтом. Пока еще рано о чем-то говорить, но совершенно ясно одно: мы не отступим от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности любым путем – наше суверенное право. Нагорный Карабах и прилегающие к нему другие оккупированные земли – это наши исконные, исторические земли, так это сегодня, так будет и завтра. Просто в начале 1990-х годов в результате нерадивой и предательской деятельности тандема НФА-Мусават, захватившего в то время власть в Азербайджане, наши земли оказались под оккупацией. Мы используем все возможности для решения этого вопроса. Растущее могущество нашей страны приближает тот день, когда такие прекрасные городки будут построены на землях, которые сегодня находятся под оккупацией.

Это – временное место жительства для вас. Конечно, создать здесь хорошие условия – наш долг. Я знаю, что граждане, которые будут здесь жить, жили в очень тяжелых условиях. Сегодня здесь созданы прекрасные условия. Но все же это – временное место жительства, настанет день, когда такие прекрасные городки откроются на землях, которые сегодня находятся под оккупацией.

Хочу поздравить вас с этим прекрасным событием. Поздравляю вас с наступающим новогодним праздником, Днем солидарности азербайджанцев мира. Спасибо.

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Вынужденный переселенец, отец Национального героя, Нариман Гамидов в своем выступлении сказал:

- Господин Президент, наша радость сегодня не знает границ, ведь Вы с нами. Забота, которую Вы проявляете о вынужденных переселенцах, не остается не замеченной нами. Мы всегда помним Ваши внимание и заботу. Мы видим, что вопрос вынужденных переселенцев находится в центре внимания как нашего государства, так и Президента. Очень рады, что сегодня день Вашего рождения. Поздравляю Вас по этому случаю. Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья.

Уважаемый Президент, наша страна прогрессирует. Все это происходит на наших глазах. Страна процветает, развивается. Все это – наглядный пример Вашей внутренней и внешней политики. Все это – наглядный пример успешного осуществления Вами государственной политики политического деятеля мирового масштаба, лидера тюркского мира, великого лидера Гейдара Алиева. Благодаря этой политике наша страна с каждым днем развивается, улучшается благосостояние, материальное благополучие нашего народа. Должен также отметить, что весь азербайджанский народ, азербайджанцы всего мира очень любят Вас. Вы смело продолжается политический курс великого лидера.

Господин Президент, Вы являетесь очень заботливым руководителем, уделяющим внимание развитию каждой сферы. В нашей стране много ученых, писателей, поэтов, работников культуры, спортсменов. Вы высоко цените труд каждого из них, даете им заслуженную оценку. Мне также выпала честь получить такую оценку. Наша армия поднялась под Вашим руководством, чтобы предотвратить наступление армян. В то время мой сын тоже находился на фронте. За отвагу, проявленную при освобождении Лелетепе, Вы присвоили ему звание Национального героя Азербайджана. Очень рад, что Аллах предоставил мне сегодня возможность лично выразить Вам свою признательность. Благодарю Вас от своего имени и от имени всей нашей семьи. Большое спасибо, Вашим Распоряжением полковник Шукюр Гамидов был удостоен звания Национального героя. Выражаю свою признательность.

Господин Президент, это не только моя родительская гордость и радость. Это – результат победы нашей армии под Вашим руководством. Кроме того, как Вы сами отметили, работа, проделанная в Джоджуг Марджанлы, является первым шагом нашего возвращения. Мы продолжим эти шаги под Вашим руководством.

У нас в народе говорят: имениннику преподносят подарки. Но Вы поступили иначе, в этот радостный день, в день своего рождения Вы подарили нам этот замечательный поселок, где созданы все условия. Большое спасибо. Желаю Вам долгих лет жизни, успехов в делах.

Уважаемая Мехрибан ханум, хорошо помню, став Первым вице-президентом, Вы провели свое первое заседание, посвятив его улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев. Я неоднократно слушал Ваше выступление на том заседании. Вы – любимая дочь азербайджанского народа. Вас любит и приветствует весь азербайджанский народ. Нам хорошо известна вся работа, которую Вы проводите в стране и за рубежом. Большое спасибо, мы никогда не забудем этого.

Уважаемый Президент, от имени всех губадлинцев, всех вынужденных переселенцев поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья. Желаю, чтобы под Вашим руководством наши земли в ближайшее время были освобождены от оккупации, чтобы мы могли поехать на землю предков и жить там до конца жизни. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Х Х Х

Вынужденный переселенец из Губадлинского района Агиль Гулиев сказал:

-Уважаемый господин Президент.

От имени всей молодежи сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам доброго здоровья, успехов в деятельности во имя дальнейшего укрепления нашего государства.

Господин Президент, выступать перед Вами в этот радостный день для меня, как и любого представителя молодежи, высокая честь, это – исторический, знаменательный день в моей жизни.

Уважаемый господин Президент, азербайджанская молодежь гордится Вами, так как в сегодняшней сложной ситуации в мире, на международной арене и в регионе, в условиях господствующих в мире двойных стандартов Вы добились еще большего развития нашей страны, которую наш общенациональный лидер, гениальный политический деятель Азербайджана, мира Гейдар Алиев в начале 1990-х годов спас от катастроф, угрозы гибели и заложил основу развития, ведете его от успеха к успеху.

Уважаемый господин Президент, сегодня Вы превратили Азербайджан в спортивную страну, мультикультуральное пространство, где проводятся престижные международные соревнования, гуманитарные форумы. Вы превратили сегодня Азербайджан в страну, демонстрирующую миру пример мультикультурализма. Сегодня мир говорит об азербайджанском мультикультурализме и учится у него.

Уважаемый господин Президент, реализация под Вашим руководством таких крупных стратегических проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, основу которых заложил великий лидер Гейдар Алиев, осуществление таких важных проектов, как TANAP и ТАР, автором которых Вы являетесь, превратили Азербайджан в лидирующее государство региона, государство, играющее важную роль в энергетической безопасности Европы. Все это – результат Вашей большой политической деятельности. Сегодня мы гордимся потому, что Вы превратили наш независимый Азербайджан в одну из немногочисленных космических стран мира. Все это, а также продолжение молодежной политики, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев, превратили нашу молодежь в активную часть нашего общества, всегда решительно поддерживающего Вашу политику. В поиске своего места в жизни наша молодежь всегда рассчитывала на Вас, черпала в Вас вдохновение.

От имени всей молодежи, от имени вынужденных переселенцев выражаем глубокую признательность уважаемой Мехрибан ханум за усилия в успешном проведении первых Европейских игр, IV Игр исламской солидарности, которые приковали внимание всего мира к Азербайджану.

Уважаемый господин Президент, сегодня наш Азербайджан с каждым днем развивается. Мы верим, что в результате целенаправленной политики. которую Вы проводите во всех направлениях, в том числе как Верховный главнокомандующий, наши родные земли в скором времени будут освобождены. Мы, молодежь, - готовые к бою солдаты, с нетерпением ожидающие приказа нашего Верховного главнокомандующего.

Уважаемый господин Президент, разрешите передать Вам бесконечную признательность молодежи за то, что Вы подарили нам сегодня эту радость, отметили с нами свой день рождения, преподнесли переселенцам городок, где созданы все условия.

Уважаемый господин Президент, еще раз сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам успехов в деятельности во имя дальнейшего развития нашего государства.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо .

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В заключение была сделана фотография на память.