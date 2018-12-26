В политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева социальные вопросы являются приоритетными - эксперт

26 декабря 2018 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В политике Президента Ильхама Алиева социальные вопросы являются приоритетными, сказал Trend в среду главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, говоря о сдаче накануне в эксплуатацию жилого комплекса, построенного для вынужденных переселенцев в Абшеронском районе.

По его словам, в данном аспекте эту реальность отражают в себе также условия, созданные для беженцев и вынужденных переселенцев. Президент Азербайджана в своих выступлениях всегда подчеркивает, что проблемы и чаяния вынужденных переселенцев и социальные вопросы в целом находятся в центре внимания государства.

«Особо хочу отметить, что, несмотря на факт оккупации Арменией земель Азербайджана, выступающего как в регионе, так и в мире основным инициатором реализации крупных проектов, Азербайджан движется по пути развития и прогресса», - сказал Гулиев.

Благодаря этому, по его словам, Азербайджан сегодня намного сильнее и мощнее Армении. "Все мы сегодня видим какова ситуация в Армении. Независимо от того, какие политические силы пребывают там у власти, ситуация в Армении становится все более и более критичной. Экономический спад, социальная несправедливость, бедность, а также ошибки, совершенные во внутренней и внешней политике, говорят о том, что правительство Армении ведет страну к хаосу», - добавил Гулиев.

Гулиев, комментируя высказывания главы государства о безоговорочном обеспечении территориальной целостности Азербайджана, напомнил, что это является правом государства и народа Азербайджана.

«Несомненно, что Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев сохранит свою решительную позицию в этом вопросе. Не зря глава государства в своем последнем заявлении подчеркнул, что 2019 год может стать значимым для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказал эксперт.

По его словам, в противном случае, как отметил и глава государства, восстановление любым путем территориальной целостности Азербайджана является суверенным правом страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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