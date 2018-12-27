Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии спортивно-оздоровительного клуба МЧС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялось открытие спортивно-оздоровительного клуба министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие спортивно-оздоровительного клуба, ознакомился с созданными здесь условиями.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в спортивно-оздоровительном клубе.

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