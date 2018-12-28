Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по безопасности дорожного движения

28 декабря 2018 02:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы".

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено совместно с центральными и местными органами исполнительной власти провести необходимые мероприятия, обеспечивающие исполнение Государственной программы; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных Государственной программой, утвержденной распоряжением.

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