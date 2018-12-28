Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по безопасности дорожного движения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы".

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено совместно с центральными и местными органами исполнительной власти провести необходимые мероприятия, обеспечивающие исполнение Государственной программы; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных Государственной программой, утвержденной распоряжением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.