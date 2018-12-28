Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год

28 декабря 2018 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении основных направлений использования средств и инвестиционной политики Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на 2019 год.

Согласно указу, прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля SOFAZ на 2019 год определена на уровне 67,4 миллиарда манатов.

Основными направлениями расходов средств SOFAZ в 2019 году станут: финансирование некоторых мер, связанных с вопросами размещения и улучшения социально-бытовых условий проживания беженцев и вынужденных переселенцев; трансферты в государственный бюджет 2019 года.

Согласно указу, валютная структура инвестиционного портфеля SOFAZ выглядит следующим образом: до 50 процентов активов могут быть выражены в долларах, 35 процентов – в евро, пять процентов – в британских фунтах, 10 процентов – в других валютах.

В то же время инвестиционный портфель SOFAZ может состоять из четырех субпортфелей: портфель долговых обязательств и инструментов денежных рынков – 55 процентов совокупной стоимости портфеля, портфель акций – 25 процентов (при этом максимум пять процентов могут быть инвестированы в акции паевых фондов), портфель недвижимости – 10 процентов, портфель золота – десять процентов.

Базовым индикатором (benchmark) для определения доходности по портфелю инструментов денежного рынка и рынка долговых обязательств фонда является ставка шестимесячного LIBOR по соответствующей валюте (кроме евро), публикуемая Ассоциацией банков Великобритании, по портфелю в евро - процентная ставка шестимесячного EURIBOR, по валютам, у которых нет ставки LIBOR, могут быть взяты наиболее распространенные процентные ставки по шестимесячным кредитам банков, по портфелю акций - MSCI Stock Market Indexes.

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