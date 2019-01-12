Президент Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана в прошлом году инвестированы 17,2 млрд манатов (версия 2)

12 января 2019 10:12 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января в 22:31)

БАКУ /Trend/ - В минувшем году в экономику Азербайджана было вложено 17,2 миллиарда манатов инвестиций.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

“Инфляция составляет всего 2,3 процента, денежные доходы населения увеличились на 9,2 процента. Как видите, доходы населения опережают инфляцию. Если взглянуть на 2017 год, то можно увидеть, что инфляция превышала 12 процентов, а сейчас она составляет 2,3 процента. Курс маната стабилен. Сельское хозяйство выросло на 4,6 процента. Считаю, что это тоже хороший показатель. В минувшем году в экономику страны было вложено 17,2 миллиарда манатов инвестиций. Это очень большая цифра, и особенно радует то, что 11 миллиардов манатов данных инвестиций и даже больше вложены в ненефтяной сектор. То есть, это свидетельствует о том, что Азербайджан является очень привлекательной страной для инвестирования. То, что мы поднялись на 25-е место в последнем отчете Всемирного банка, считаю, будет еще больше стимулировать желающих вкладывать инвестиции, и в нашу страну будет вложено еще больше инвестиций”, - сказал глава государства.

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