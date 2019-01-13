Президент Ильхам Алиев: Необходима новая структура управления – более гибкая, компактная и целенаправленная (версия 2)

13 января 2019 00:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходима новая структура управления – более гибкая, более компактная, более целенаправленная.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"Вы знаете, что я всегда готов говорить о достигнутых успехах, и дел, которыми можно гордиться, достаточно много. Но я всегда, как говорится, недоволен, так как хочу, чтобы было еще лучше. Хочу, чтобы этих нарушений не было. Там, где возможно, мы должны максимально использовать наши возможности, чтобы дела шли еще лучше. Эту цель преследует и кадровая реформа. В настоящее время ожидается структурная реформа, так как структура в управлении устарела. Необходима новая структура управления – более гибкая, более компактная, более целенаправленная. Потому что на протяжении многих лет создаются новые структуры. Когда они создаются, это особенно не ощущается. Одно появилось там, одно – здесь, создано агентство, служба. В конце концов мы видим, что наша структура управления сильно раздута", - отметил глава государства.

"Сегодня в мире идет обратный процесс – управление более компактное, гибкое, для осуществления более целенаправленной работы с меньшим числом работников. У нас же система управления раздувается. Этому надо положить конец. Поэтому необходимо провести структурную, кадровую реформу. В каждой сфере лица, руководящие данной сферой, обязательно должны работать с максимальной отдачей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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