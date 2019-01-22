С учетом рекомендаций Президента Ильхама Алиева прекращено уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова (версия 4)

22 января 2019 11:35 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:41)

БАКУ /Trend/ - Прекращено уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, всегда придавая особое значение сфере прав и свобод человека, проводит последовательные и целенаправленные реформы в этом направлении.

Группа правозащитников, а также отбывающий наказание в исправительном учреждении №14 Мехман Гусейнов, обратились к главе государства для обеспечения объективного следствия, проводимого в отношении Гусейнова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, для которого принципы справедливости и гуманизма всегда являются приоритетом, принял во внимание эти обращения, и дал рекомендации Генеральной прокуратуре по объективному проведению расследования по уголовному делу, принятию всех предусмотренных законом необходимых мер для вынесения справедливого и гуманного решения.

В соответствии с рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева Генеральный прокурор дал соответствующие поручения следственному органу в связи с уголовным делом в отношении Мехмана Гусейнова.

Учитывая то, что Мехман Гусейнов молод, не привлекался к дисциплинарной ответственности в период отбывания наказания, встал на путь исправления, а также то, что у него пожилой, одинокий отец, нуждающийся в заботе, что совершенное им преступление относится к категории менее тяжких, и что его деяние и личность в данный момент не представляют опасности для общества, следственный орган прекратил производство уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова.

Мехман Гусейнов в данный момент никакой акции голодовки не проводит, условия его содержания нормальные, и никаких жалоб и требований в связи с этим у него нет.

Генеральная прокуратура Азербайджана предупреждает тех, кто ради личных интересов и политических целей пытается создать вокруг Мехмана Гусейнова искусственный ажиотаж, а также к СМИ, распространяющим не соответствующую действительности информацию о Мехмане Гусейнове, что любые противозаконные действия, направленные на нарушение стабильности и спокойствия в стране, будут решительно пресекаться в рамках обеспечения верховенства закона.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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