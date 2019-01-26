Во Владикавказе состоялось открытие отреставрированной благодаря личной поддержке Президента Азербайджана мечети Мухтарова (ФОТО)

26 января 2019 22:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу во Владикавказе состоялось открытие мечети Мухтарова, отреставрированной благодаря личной поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

В мероприятии приняла участие делегация во главе с председателем УМК шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Построенное в 1908 году азербайджанским меценатом Муртузой Мухтаровым здание мечети, воплотившее в себе прекрасные традиции восточного зодчества, было отреставрировано благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева к обращению членов Высшего религиозного совета народов Кавказа.

В рамках визита делегации также прошла конференция, посвященная этому событию, и состоялась встреча с главой Северной Осетии и Алании Вячеславом Битаровым.

Во встрече и мероприятиях во Владикавказе в составе азербайджанской делегации приняли участие депутаты Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев, Джаваншир Пашазаде, Хикмят Мамедов, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и первый заместитель председателя УМК Муфтий Салман Мусаев.

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