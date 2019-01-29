Европарламент не должен расценивать смерть политзаключенного в Армении как рядовое событие - азербайджанское объединение

29 января 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Содействие развитию муниципалитетов» Азербайджана обратилось к Европейскому парламенту, сообщает во вторник Trend.

В обращении выражен протест в связи с несправедливой политикой данной структуры.

«После 52-дневной голодовки скончался содержащийся в уголовно-исполнительном учреждении руководитель сайта и заместитель председателя партии «Армянские орлы – единая Армения», политический заключенный Мгер Егиазарян. Напомним, что он был арестован за свою политическую деятельность на основе надуманных обвинений и 5 декабря прошлого года в знак протеста против этого начал голодовку», - говорится в обращении.

Отмечается, что сразу после смены политической власти в Армении были арестованы сотни политических активистов, членов партий, бывших военных.

«Происходящие в Армении процессы не могут оставаться вне внимания такой структуры, как Европейский парламент. Европейский парламент, ставящий в качестве главного критерия традиции демократии, права человека, не должен молча смотреть на произошедшее», - говорится в обращении.

В обращении напоминается, что 17 января Европейский парламент в срочном порядке принял резолюцию по азербайджанскому блогеру Мехману Гусейнову.

«В нем говорилось, что Мехман Гусейнов якобы объявил голодовку, а также против него якобы вновь выдвинули обвинение. Хотя все претензии не подтвердились, и в отношении Мехмана Гусейнова не выдвигалось никаких новых обвинений», - говорится в обращении объединения.

Сообщается, что азербайджанская общественность, институты гражданского общества ожидают немедленного принятия Европарламентом резолюции в связи с умершим в результате голодовки политического заключенного в Армении.

«В противном случае азербайджанский народ будет воспринимать Европейский парламент как предвзятую структуру, отошедшую от принципов демократии и действующую на основе двойных стандартов. Парламентарии не должны расценивать смерть политического заключенного в Армении как рядовое событие. Мы спрашиваем вас: почему вы молчите?! Почему Европейский парламент, который обвиняет Азербайджан в том, чего не было, и без промедления принимает резолюцию в отношении него, игнорирует еще более тяжелое происшествие в Армении?», - говорится в обращении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Turkish Airlines расширяет географию полетов
Бизнес 16:56
Агентство пищевой безопасности прокомментировало высокую стоимость сертификатов на агропродукцию в Азербайджане
Бизнес 16:28
Узбекнефтегаз предложил SOCAR и BP изучить возможности совместного геологического изучения инвестиционных блоков
Энергетика 16:13
Азербайджанская ассоциация обратилось к ЕС в связи с предвзятым отношением к стране
Политика 16:12
Банк торговли и развития ОЭС огласил инвестиционные приоритеты в Азербайджане
Финансы 15:56
На рейсах Buta Airways изменяются правила регистрации и рассадки пассажиров
Бизнес 15:54
Лента новостей
СМИ: ОАЭ обратились в ВТО из-за запрета в Катаре продукции эмиратов
Арабские страны 17:54
Мэй намерена обратиться к ЕС с просьбой возобновить переговоры по Brexit
Европа 17:50
В двух цепных авариях в Иране погиб один, ранены 11 человек
Общество 17:50
США начали производство ядерных зарядов малой мощности W76-2
США 17:47
ЕС разрешил использовать соевые бобы из США для производства биотоплива
Европа 17:46
Китай планирует осуществить более 30 космических запусков в 2019 году
Китай 17:43
Фильм об азербайджанском паралимпийце представлен на международном фестивале
Общество 17:42
Лондон и Москва подписали меморандум о нормативном регулировании в области лекарств
Европа 17:41
Московская Биржа стала акционером Казахстанской фондовой биржи
Финансы 17:41