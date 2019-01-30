Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних документов между Азербайджаном и Туркменистаном

30 января 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд указов об утверждении азербайджано-туркменских документов.

Указом главы государства утверждены следующие документы: "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области промышленности"; "Программа торгово-экономического сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана на 2019-2021 годы"; "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве"; "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о развитии международных перевозок морским транспортом, проходящим через порты двух стран"; "Соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Азербайджанской Республики и Академией наук Туркменистана"; "Программа сотрудничества в области транспорта между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана на 2019-2022 годы".

Кабинету министров, министерству экономики, министерству транспорта, связи и высоких технологий, Национальной академии наук Азербайджана поручено обеспечить реализацию положений соответствующих документов.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать правительство Туркменистана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документов в силу.

Все документы были подписаны 22 ноября 2018 года в Ашхабаде.

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