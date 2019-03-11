Минская группа ОБСЕ подтвердила неизменность формата переговоров между Азербайджаном и Арменией - эксперт

БАКУ /Trend/ - Усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении разрешения нагорно-карабахского конфликта посредством интенсивных переговоров, нацеленных на результат, совпадает с позицией Азербайджана. Потому что Азербайджан всегда заявлял о том, что является сторонником мира, и выдвигал в качестве основы разрешение конфликта соблюдение принципа территориальной целостности страны.

Об этом сказал Trend генеральный директор медиагруппы "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя заявление сопредседателей относительно очередной запланированной встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметив, что заявление сопредседателей является очередным примером торжества принципиальной и решительной позиции Президента Ильхама Алиева в разрешении армяно-азербайджанского конфликта и неудачей популистской политики Армении, эксперт сказал, что это заявление Минской группы в очередной раз подтвердило, что переговоры должны быть продолжены и их формат не может быть изменен.

«Как известно, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно озвучивал неадекватные заявления об изменении формата переговоров. Во время приема сопредседателей Минской группы Президент Ильхам Алиев довел до их сведения позицию страны в этой связи. Заявление сопредседателей, озвученное после этой встречи, является очевидной победой дипломатии Президента Азербайджана», - сказал Гулиев.

Эксперт также сказал, что Азербайджан привержен переговорному процессу и готов к субстантивным переговорам. «Наглядным свидетельством этой позиции являются три встречи, проведенные между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также четыре встречи между министрами иностранных дел двух стран», - добавил Гулиев.

Затронув тот факт, что сопредседатели сослались на Заключительный Хельсинский акт как на основу переговоров, эксперт сказал, что это подтверждает, что основой для разрешения конфликта является освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев на свои земли.

«Согласно Хельсинскому акту право на самоопределение не противоречит принципам территориальной целостности. Здесь в качестве первоначальных шагов подразумевается освобождение оккупированных азербайджанский территорий вокруг Нагорного Карабаха, а также возвращение насильно изгнанных с этих земель вынужденных переселенцев», - сказал Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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