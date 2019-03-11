Минская группа ОБСЕ подтвердила неизменность формата переговоров между Азербайджаном и Арменией - эксперт

11 марта 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении разрешения нагорно-карабахского конфликта посредством интенсивных переговоров, нацеленных на результат, совпадает с позицией Азербайджана. Потому что Азербайджан всегда заявлял о том, что является сторонником мира, и выдвигал в качестве основы разрешение конфликта соблюдение принципа территориальной целостности страны.

Об этом сказал Trend генеральный директор медиагруппы "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя заявление сопредседателей относительно очередной запланированной встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметив, что заявление сопредседателей является очередным примером торжества принципиальной и решительной позиции Президента Ильхама Алиева в разрешении армяно-азербайджанского конфликта и неудачей популистской политики Армении, эксперт сказал, что это заявление Минской группы в очередной раз подтвердило, что переговоры должны быть продолжены и их формат не может быть изменен.

«Как известно, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно озвучивал неадекватные заявления об изменении формата переговоров. Во время приема сопредседателей Минской группы Президент Ильхам Алиев довел до их сведения позицию страны в этой связи. Заявление сопредседателей, озвученное после этой встречи, является очевидной победой дипломатии Президента Азербайджана», - сказал Гулиев.

Эксперт также сказал, что Азербайджан привержен переговорному процессу и готов к субстантивным переговорам. «Наглядным свидетельством этой позиции являются три встречи, проведенные между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также четыре встречи между министрами иностранных дел двух стран», - добавил Гулиев.

Затронув тот факт, что сопредседатели сослались на Заключительный Хельсинский акт как на основу переговоров, эксперт сказал, что это подтверждает, что основой для разрешения конфликта является освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев на свои земли.

«Согласно Хельсинскому акту право на самоопределение не противоречит принципам территориальной целостности. Здесь в качестве первоначальных шагов подразумевается освобождение оккупированных азербайджанский территорий вокруг Нагорного Карабаха, а также возвращение насильно изгнанных с этих земель вынужденных переселенцев», - сказал Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 09:36
МИД: Азербайджан поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем ориентированных на результат переговоров
Политика 9 марта 20:34
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 9 марта 09:38
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 8 марта 09:17
Могерини выступила за участие Пашиняна в переговорах по урегулированию карабахского конфликта без предварительных условий
Нагорно-карабахский конфликт 6 марта 11:08
Посольство Ирана осудило действия группы армян на встрече с премьер-министром Армении
Нагорно-карабахский конфликт 4 марта 20:44
Лента новостей
В Ашхабаде обсудят соглашение о сотрудничестве по поисково-спасательным работам на Каспии
Туркменистан 10:48
К 2035 году в китайской провинции Шаньдун будет построено семь новых аэропортов
Китай 10:48
В Иране резко сократилось производство сухофруктов
Экономика 10:43
Россия и Гонконг приобретают в Туркменистане полипропилен
Энергетика 10:34
Азербайджанская компания «Freshair» завершила работу по оснащению оборудованием крупного объекта в Баку
Бизнес 10:32
Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8
Другие страны 10:31
В Центре Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Александра Серова
Общество 10:25
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 283 млн манатов
Финансы 10:11
"Ъ": Поставки американского СПГ в Европу увеличатся к 2023 году до 8 млрд кубометров
США 10:06