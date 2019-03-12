Президент Ильхам Алиев: Азербайджан положительно воспринимает последнее заявление сопредседателей МГ ОБСЕ (ФОТО) (версия 2)

12 марта 2019 12:47 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан положительно воспринимает последнее заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, в том числе мнения по неизменению формата переговоров.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник, принимая верительные грамоты новоназначенного полномочного и чрезвычайного посла США Эрла Д. Литценбергера, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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