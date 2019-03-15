Президент Ильхам Алиев: Пример Азербайджана открыто демонстрирует, что мультикультурализм – единственный путь ослабления напряженности, укрепления сотрудничества и взаимопонимания (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Считаю, что пример Азербайджана открыто демонстрирует: мультикультурализм – единственный путь развития мира, ослабления напряженности, укрепления сотрудничества и взаимопонимания.

Об этом в четверг, в частности, во время выступления на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что Мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана.

"Азербайджан известен в мире как один из центров мультикультурализма. Это имеет исторические корни. Азербайджан веками являлся местом, где представители различных религий и этнических групп жили в условиях мира и спокойствия. Мы гордимся тем, что после восстановления независимости эта тенденция усилилась. Мы стараемся пропагандировать эти идеи на глобальной арене. Поэтому, организуя многочисленные мероприятия, международные конференции, форум по межкультурному диалогу, форум религиозных лидеров мира, форум Альянса цивилизаций ООН, Бакинский гуманитарный форум и многие другие международные мероприятия, в частности, сталкиваясь с различными мнениями, мы направляем основное внимание на вопросы, связанные с мультикультурализмом. Считаю, что пример Азербайджана открыто демонстрирует: мультикультурализм – единственный путь развития мира, ослабления напряженности, укрепления сотрудничества и взаимопонимания. Азербайджан - относительно молодая независимая страна. Однако мы получаем очень сильную поддержку международной общественности. В качестве доказательства я бы отметил избрание Азербайджана несколько лет назад при поддержке 155 стран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это свидетельствует о том, что абсолютное большинство международной общественности оказывает Азербайджану большую поддержку и доверие. Как непостоянный член Совета Безопасности ООН мы сыграли очень важную роль в решении значимых вопросов, связанных с безопасностью и межкультурным диалогом. Мы также играем роль в области глобальной безопасности. Участвуем в миротворческих операциях. Недавно мы увеличили число наших военнослужащих, обеспечивающих безопасность в Афганистане. Мы также обеспечиваем коалиционные силы очень важной транспортной и логистической поддержкой", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Северная распределительная сеть, членом которой является Азербайджан, - надежный маршрут поставок.

"Это стало возможным также благодаря современной инфраструктуре, в частности, вложению инвестиций в транспорт. За время, прошедшее после последнего Глобального форума, мы отметили открытие крупного морского торгового порта на азербайджанском побережье Каспийского моря. Этот морской порт способен транспортировать большие объемы грузов – на первоначальном этапе от 15 миллионов до 25 миллионов тонн - и играет очень важную роль с точки зрения сближения стран", - сказал глава государства.

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