VII Глобальный Бакинский форум является презентацией традиций мультикультурализма Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан стал экономическим, политическим, гуманитарным центром региона. Месторасположение Азербайджана это фактор, обуславливающий роль страны в качестве моста солидарности, формирующего и усиливающего единство между народами, государствами.

Об этом сказал Trend член Политического совета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде, комментируя проведение VII Глобального Бакинского форума.

По словам эксперта, выбор тем для форума, соответствующих требованиям времени, постоянный рост числа участников мероприятия, а также другие важные аспекты, свидетельствуют о важности опыта Азербайджана, а также о растущем интересе и внимании к стране.

«Так, в мероприятии приняли участие более 500 представителей органов власти из 55 стран мира. Значительный вклад Азербайджана в международное сотрудничество отражается в теме форума «Новая внешняя политика мира». Уровень развития связей Азербайджана, укрепляющего благодаря успешной внутренней и внешней политике свое место и роль в системе международных отношений, заводящего все новых друзей, как в рамках двусторонних, так и многосторонних отношений вызывает удовлетворение», - добавил Рагимзаде.

«VII Глобальный Бакинский форум является успешной демонстрацией традиций мультикультурализма Азербайджана», - сказал эксперт.

Член Политсовета партии «ПЕА» также обратил внимание на выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии форума.

«Президент Ильхам Алиев, отметив, что мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана, сказал, что страна известна в мире как один из центров Мультикультурализма. Азербайджан веками являлся местом, где представители различных религий и этнических групп жили в условиях мира и спокойствия. Глава государства на примере Азербайджана также подчеркнул, что мультикультурализм – единственный путь развития мира, ослабления напряженности, укрепления сотрудничества и взаимопонимания», - сказал Рагимзаде.

Эксперт отметил, что Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене в качестве стабилизирующего фактора.

«Устойчивость вкладов в развитие ценностей мультикультурализма Азербайджана становится заметным благодаря таким событиям, как объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2016 года в стране «Годом мультикультурализма», 2017 года «Годом Исламской солидарности», - сказал Рагимзаде.

По словам эксперта, тема VII Глобального Бакинского форума, вопросы, обсужденные на панельных заседаниях, еще раз дают основание прийти к выводу, что главный фактором для достижения поставленных целей на высоком уровне является объединение усилий.

«Политика нашего государства направлена на сотрудничество, дружбу и партнерство. В основе каждого шага стоит, конечно же, фактор человека. Главное условие для того, чтобы подарить будущему поколению спокойствие, благополучие – необходимо обеспечить безопасность, сохранение мира, спокойствия. Это же, в свою очередь, делает защиту норм и принципов международного права, определение единого механизма главным требованием времени. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Форуме выразил уверенность в том, что плодотворные обсуждения и рекомендации откроют путь к усилению партнерства и снижению напряженности», - отметил Рагимзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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