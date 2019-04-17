В Азербайджане идет процесс углубления реформ, в том числе, судебно-правовой системы

17 апреля 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимость реализации указа Президента Ильхама Алиева “Об углублении реформ в судебно-правовой системе Азербайджана”, подписанного третьего апреля 2019 года, ставит важные задачи перед председателями судов и судьями.

Как сообщает в среду Trend, об этом рассказал председатель Верховного суда Рамиз Рзаев. По словам Рзаева, теперь председатели и судьи должны будут не только строго следовать принципам справедливого суда, но и предпринимать серьезные шаги, в направлении повышения прозрачности деятельности судов, эффективности судопроизводства и укреплении доверия в обществе к судам.

Глава Верховного суда отметил, что указ главы государства - важная составная часть текущих реформ судебно-правовой системы, а также является очередным подтверждением тому, что глава государства придает исключительное значение судебной власти. Рзаев подчеркнул, что задачи, вытекающие из Указа, должны выполняться, вовремя, в точности и неуклонно, а также, следует повысить эффективность и качество судопроизводства.

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