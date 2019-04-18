Проверена организация служебной деятельности на пропускном пункта на азербайджано-российской границе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность органов пограничной обороны, расположенных в Гусарском и Хачмазском районах на границе с Российской Федерацией, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Гулиев ознакомился со служебной деятельностью по осуществлению пограничного контроля на пропускном пункте госграницы "Самур", были выслушаны доклады должностных лиц пропускного пункта госграницы, даны поручения по принятию мер в связи со случаями загруженности, возникающими в пропускном режиме по причине технических неполадок.

При участии главы ИВ Гусарского района Шаира Алхасова были обсуждены вопросы проведения работ по благоустройству на территории перед пропускным пунктом госграницы "Самур", состоялось ознакомление с работами по строительству моста над рекой Самур.

Также были проверены организация служебной деятельности, служебные и бытовые условия личного состава пограничного отряда "Худат" пограничных войск и пунктов береговой охраны, даны поручения по обеспечению надежной охраны госграницы, усилению мер борьбы с попытками нарушения госграницы с целью незаконной миграции и контрабанды

(Текст: Кямаля Сеидова)

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