Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев и Руфат Гулиев 19 апреля отправятся в Киев для наблюдения за вторым туром президентских выборов в Украине, сообщает в четверг Trend.

Хамзаев будет участвовать в наблюдениях в составе миссии ПАСЕ, а глава рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям Рауф Гулиев будет наблюдать выборы по линии Милли Меджлиса.

Депутаты посетят ряд избирательных пунктов, будут наблюдать за ходом выборов и активностью избирателей.

Визит завершится 22 апреля.

Напомним, что 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. Первый тур прошел 31 марта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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