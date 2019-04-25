Вице-премьер: Азербайджано-китайское сотрудничество полностью соответствует интересам народов двух стран

25 апреля 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-китайские отношения построены на прочной основе, и это сотрудничество можно характеризовать как дружбу и партнерство. Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Вице-премьер напомнил, что президент Азербайджана дважды совершал официальный визит в Китай: «Подписано множество важных документов по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. Считаю, что отношения политического характера достаточно надежны, и нашли свое отражение на высоком уровне. Китайская сторона неоднократно выражала поддержку территориальной целостности Азербайджана. Естественно, что в Азербайджане также заявили о поддержке идеи единого Китая. Расширяется экономическое сотрудничество с Китаем, в частности, в Азербайджане работают различные китайские компании. Думаю, что в будущем усилия в этом направлении будут расширены».

По словам вице-премьера, сегодня азербайджано-китайское сотрудничество осуществляется в конкретной форме, в частности, в ходе реализации проектов по возрождению «Великого Шелкового пути».

Вице-премьер подчеркнул, что нынешний визит Президента Ильхама Алиева в Китай связан с участием с большой международной конференции по проекту «Один пояс - один путь», реализуемого этой страной. «В этой конференции участвуют государства, которые в той или иной форме вовлечены в реализацию данного проекта. Безусловно, что в осуществлении этого проекта активно участвует и Азербайджан, и, соответственно, страну на форуме представляет Президент Ильхам Алиев. Поэтому считаю, что сотрудничество Азербайджана с Китаем, являющимся одной из сильнейших экономик мира, полностью соответствует интересам наших народов, и существуют достаточно серьезные основания для того, чтобы это сотрудничество расширялось и развивалось», - отметил Ахмедов.

Отметим, что 24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики прибыл с рабочим визитом в эту страну для участия во втором международном форуме "Один пояс, один путь".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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