Объявлен открытый конкурс на создание скульптуры Гаджи Зейналабдина Тагиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева, министерство культуры и Исполнительная власть города Баку объявили открытый конкурс на создание скульптуры Гаджи Зейналабдина Тагиева, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Скульптуру планируется установить на площади рядом со станцией метро "Ичеришехер" (ул. Истиглалият).

Последняя дата для представления заявок и эскизов - 30 июня 2019 года.

Условия участия в конкурсе:

В конкурсе могут участвовать профессиональные архитекторы, работающие в области ландшафтной архитектуры, садово-парковой и городской архитектуры.

Кандидаты должны представить заявку определенного образца. Заявка заполняется непосредственно кандидатом. Заполнение всех пунктов заявки обязательно. Для участия в конкурсе принимаются только эскизы, авторство которых принадлежит кандидату. Документы и материалы, высланные кандидатами, не возвращаются и не оплачиваются. Ответственность за нарушение авторских прав (плагиат) несет лицо, направившее на конкурс соответствующий материал.

Кандидат становится участником отборочного этапа после подачи заявки (можно в электронной форме) и, по меньшей мере, двух эскизов (макетов) творческой идеи, для ознакомления. Заявка для участия и эскизы (макеты) должны быть представлены в Центр Гейдара Алиева ( Баку, проспект Гейдара Алиева, 1), или отправлены электронной почтой на адрес: contest@heydar-aliyev-foundation.org.

Организационный комитет конкурса должен выбрать одного победителя среди поданных заявок и эскизов по следующим критериям: соответствие темы, профессионализм авторского мышления и уровня исполнения, соответствие поданной композиции технологии обработки материала.

Каждая скульптура может быть изготовлена как отельным автором, так и соавторами, числом не более трех человек.

Возведение скульптуры должно быть осуществлено непосредственно под наблюдением автора, или уполномоченного им лица, в месте, определенном организатором конкурса.

Члены жюри конкурса:

1. Вагиф Алиев - первый заместитель министра культуры Азербайджана

2. Фархад Халилов - председатель Союза художников, народный художник

3. Эльбек Гасымзаде – председатель Союза архитекторов, заслуженный архитектор

4. Исмаил Гусейнов – начальник отдела искусств министерства культуры

5. Эмин Мамедов - эксперт по вопросам искусства Фонда Гейдара Алиева, заслуженный деятель искусств

6. Махаббат Мехтиева - директор департамента Центра Гейдара Алиева, заслуженный деятель искусств

7. Акиф Аскеров - народный художник, скульптор, профессор

8. Рахиба Алиева - глава отдела по проблемам охраны и восстановления архитектурных памятников Института архитектуры и искусства НАНА, доктор философии в области архитектуры.

9. Галиб Гасымов - заведующий сектором изобразительного и декоративного искусства министерства культуры, искусствовед.

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