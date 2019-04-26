Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР

26 апреля 2019 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем Свободы.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу спокойствия и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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