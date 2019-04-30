Обнародован состав участников Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку

БАКУ /Trend/ - Обнародован состав участников 5-го Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет 2-3 мая в Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство культуры.

В Баку приедут главы МИД Ганы, Уругвая, Гамбии, министры культуры Черногории, Мали, Алжира, Ирана, Кыргызстана, министр информации и работы с молодежью Кувейта, глава МВД Черногории, министр образования Мьянмы.

Кроме того, в форуме примут участие высокопоставленные официальные лица из более чем 100 стран и свыше 30 международных организаций.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.

Организаторами форума являются азербайджанское правительство и министерство культуры Азербайджана, партнерами – ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, СЕ, ИСЕСКО и Всемирная туристская организация.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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