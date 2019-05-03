Эльмар Мамедъяров встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Моратинос выразил удовлетворение встречей с Президентом Ильхамом Алиевым и высоким уровнем организации и проведения Форума. Верховный представитель назвал двусторонние отношения между Альянсом и Азербайджаном взаимовыгодными.

По словам высокого гостя, Альянс цивилизаций ООН, объединяющий 120 стран, намерен усилить деятельность по борьбе с терроризмом и защите общества от подобных угроз.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана также дал высокую оценку нынешнему уровню двусторонних отношений и подчеркнул значимость активной роли Альянса в борьбе с современными вызовами.

Ссылаясь на свое выступление на прошедшей в рамках Форума панели на тему "Усиление многосторонности и дипломатии во имя мира в системе ООН", Мамедъяров подчеркнул, что в нашем современном мире ощущается большая нужда в мультикультурализме. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что сегодня в Баку завершил работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов». В форуме, который состоялся 2-3 мая в Баку, состоялось свыше 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО. В дни мероприятия состоялись выставки, были организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме приняли участие министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль-Джабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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