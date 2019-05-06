Скоро ожидается проведение встречи в рамках межправительственной комиссии США-Азербайджан – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Сегодня между Азербайджаном и США существуют тесные партнерские связи. В развития этих отношений большая роль принадлежит взаимным визитам на высоком уровне.

Об этом в авторском проекте информационного агентства Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, говоря о связях между Азербайджаном и США.

Напомнив об относительно недавнем периоде, Гаджиев, в первую очередь, отметил визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан: «В ходе визита Джон Болтон провел обширные обсуждения с Президентом Ильхамом Алиевым. Эти контакты продолжились и после, состоялись телефонные разговоры. Азербайджан посещали официальные представители Государственного департамента. Также можно отметить визиты представителей оборонного ведомства США и другие подобного рода официальные визиты».

По его словам, Азербайджан высоко ценит поддержку, оказанную США в первые годы независимости: «Осуществленные при поддержке США эксплуатация наших углеводородных ресурсов и их вывод на международные рынки способствовали укреплению суверенитета Азербайджана в этот период. Сегодня двусторонние визиты на высоком уровне, развитие политического диалога имеют большое значение для связей между Азербайджаном США. Мы высоко ценим поддержку президента Дональда Трампа, оказанную проекту «Южный газовый коридор». Благодаря поддержке США этот проект реализуется в соответствии с намеченным графиком».

Гаджиев отметил, что развитие двусторонних торгово-экономических связей с США - один из приоритетов Азербайджана: «В скором времени запланировано проведение двусторонней встречи в рамках межправительственной комиссии. Представители Азербайджана совершали визиты в США, и рассматриваются новые визиты».

Заведующий отделом Администрации Президента подчеркнул, что в связях между двумя странами стоит особо отметить сотрудничество в сфере безопасности:

«Между нашими странами существует чрезвычайно тесное сотрудничество в этой области. Азербайджан - важный союзник и партнер США в области борьбы с терроризмом. Сразу после событий 11 сентября великий лидер Гейдар Алиев выступил с заявлением, объявив воздушное пространство страны открытым для операций в рамках борьбы с терроризмом. И сегодня летательные средства США используют территорию Азербайджана в транзитных целях. США высоко ценят поддержку Азербайджана».

Гаджиев добавил, что положительная динамика сотрудничества прослеживается, как на двусторонней основе, так и на многосторонней: «Существуют перспективы и возможности привлечения в ненефтяной сектор еще более крупных инвесторов из США. Наши коллеги в США высоко оценивают факт наличия у Азербайджана самого крупного в регионе гражданского воздушного флота. Многие из этих заказов осуществляются через компанию "Boeing". Благодаря заказам «Азербайджанских авиалиний» через эту компанию, в США были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. В создании спутников для Азербайджана непосредственно участвуют американские компании. Таким образом, двустороннее сотрудничество носит взаимовыгодный характер и служит интересам обеих стран».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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