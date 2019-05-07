Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча», сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели сотканные в разные века сальянские, агсуинские, исмаиллинские, гаджигабульские, агдашские, гейчайские, шамахинские, огузские, габалинские, гобустанские ковры.

Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, придающего особое значение развитию ковроткачества в нашей стране, во многих регионах уже введены в строй ковровые фабрики. Первый вице-президент Мехрибан Алиева, которой принадлежит большая роль в развитии нашей национальной культуры, также вносит ценный вклад в сохранение и развитие этого древнего вида искусства. Благодаря оказываемым вниманию и заботе уже сданы в эксплуатацию Горадизское, Шамкирское, Губинское, Хачмазское, Исмаиллинское, Лянкяранское и Агдамское ковровые предприятия. Наряду с гобустанским готовы к эксплуатации предприятия в Нахчыванской Автономной Республике, на Абшероне, в Агстафе, Джебраиле, Геранбое, Кюрдамире, Газахе, Габале, Сабунчи, Шабране, Тертере и Товузе. Соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным в 2018 году, продолжается строительство еще одной ковровой мастерской в Исмаиллинском районе. Важное место в этом ряду занимает уже полностью готовый к эксплуатации Гобустанский филиал ОАО «Азерхалча».

Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году Распоряжение об учреждении профессионального праздника – Дня ковровщика обрадовало тысячи ковровщиков, вернуло им утраченную веру в будущее этого искусства. Вот уже три года 5 мая – день создания ОАО «Азерхалча» отмечается как профессиональный праздник ковровщиков. Следует особо отметить, что в 20 филиалах ОАО «Азерхалча», начавших функционировать в 2016-2018 годах, работают более 1700 ткачей. В этот период было соткано более 8500 квадратных метров ковров.

Затем глава государства разрезал ленту в знак открытия предприятия.

Председатель правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства и Первую леди о проделанной работе.

Было сообщено, что общая площадь Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча» составляет около 1300 квадратных метров. В соответствии с Распоряжением, подписанным главой государства в 2018 году, на строительство и оснащение Гобустанской мастерской по производству ковров из государственного бюджета было выделено 2 миллиона манатов. Строительные работы в здании, расположенном в центре города Гобустан, были проведены с высоким качеством. Предусмотрено, что здесь будут работать 150 ткачих и 14 административно-хозяйственных работников.

Было сообщено, что здание состоит из ткацкой мастерской, комнаты художника, склада, столовой, медицинского кабинета, зала продажи ковров и других помещений. В мастерской на 43 станках различных размеров будут создаваться азербайджанские ковры. Предпочтение будет отдано в основном производству ковров на основе оригинальных узоров, используемых в селах Агдашского, Агсуинского, Гейчайского, Гаджигабульского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Гахского, Габалинского, Огузского, Сальянского, Шамахинского, Шекинского, Уджарского, Загатальского и Зардабского районов. Эти узоры изготовлены художниками «Азерхалча» на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира, в частных коллекциях, а также собранных в отдельных регионах республики. Ткачихи являются жительницами города Гобустан и других населенных пунктов района. В течение нескольких месяцев они участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных «Азерхалча», совершенствовали умения и навыки по ковроткачеству. Учебно-подготовительные курсы будут продолжать работу и после начала функционирования филиала, выпускницы этих курсов получат сертификат ОАО «Азерхалча».

В зале продажи ковров будут демонстрироваться и продаваться ковры и ковровые изделия, созданные в ОАО «Азерхалча».

После ознакомления с предприятием Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ковроткачихами.

Ковроткачихи: Добро пожаловать, господин Президент. Рады Вас видеть.

Приветствовав ковровщиц, Президент Ильхам Алиев сказал:

- В первую очередь, хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Очень рад, что в дни этого профессионального праздника мы отмечаем открытие замечательной фабрики. Три года назад моим Распоряжением было создано Открытое акционерное общество «Азерхалча». Была поставлена задача создать во всех регионах страны современные ковровые фабрики, и в этом направлении проделана огромная работа. Уже готовы 20 фабрик. В целом, планируется создать 31 ковровую фабрику. Считаю, что в предстоящие несколько лет будут введены в строй и остальные фабрики, и, таким образом, Азербайджан предпримет очень важный шаг в направлении сохранения и развития своего древнего искусства.

На Гобустанской фабрике создано 150 рабочих мест. Абсолютное большинство работников – женщины. Это – очень большой шаг, предпринятый государством для наших женщин, потому что процесс обеспечения их рабочими местами имеет особое значение. Здесь установлено самое современное оборудование, имеются все средства. Уверен, что фабрика будет функционировать очень успешно. Работающие здесь люди тоже будут довольны.

Азербайджан будет шире представлять свои ковры в мировом масштабе. Как вам известно, наши ковры демонстрируются в ведущих музеях мира. Ковроткачество - наше древнее искусство, мы веками храним его. Отрадно, что это искусство передается из поколения в поколение. Здесь работают опытные ковровщицы, молодежь. Уверен, что молодежь также с большим интересом, охотно включится в это дело, чтобы мы и впредь веками хранили это ремесло, чтобы Азербайджан представлял миру свое ковровое искусство. Это означает рабочие места, развитие ненефтяного сектора и производство продукции экспортной направленности. Ведь сегодня общее экономическое развитие нашей страны тесно связано с развитием ненефтяного сектора. Производство продукции экспортной направленности является в настоящее время одним из приоритетных вопросов.

Как вам известно, несколько лет назад в Баку был создан новый замечательный Музей ковра. Он построен в прекрасном архитектурном стиле в форме ковра. Создание во всех регионах более 30 ковровых фабрик придало мощный импульс этой отрасли, привнесло оживление. Уверен, что ваши дела здесь будут идти успешно. Созданные здесь условия отвечают самым высоким стандартам.

Сегодня мы отметили открытие Гобустанской районной центральной больницы. Это тоже очень знаменательное событие. В больнице, отвечающей самым современным стандартам, гражданам будет предоставляться прекрасное обслуживание. В районе реализуются другие социальные проекты. В нынешнем году в Гобустанском районе будет создано около 200 оплачиваемых общественных рабочих мест, с тем, чтобы привлечь к этим работам пока еще не трудоустроенных людей. Идет работа, связанная с инфраструктурными проектами. Сегодня сдается в эксплуатацию новый дорожный проект. В целом, в последние годы в районе были реализованы три дорожных проекта. Газификация близка к 90 процентам. Это тоже успешные результаты последних лет. Нет проблем с электроэнергией. А проблему питьевой воды в городе мы решили в 2017 году. Помню, когда я был здесь полтора года назад, мы провели замечательное мероприятие.

Нынешняя поездка является моей пятой по счету поездкой в Гобустанский район. Эта само по себе свидетельствует о том, что развитию района уделяется большое внимание. Еще раз сердечно поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам успехов.

Ковровщица Севиндж Гашимова: Уважаемый наш Президент, добро пожаловать в Гобустанский район в этот месяц Рамазан. Большое спасибо за то, что Вы создали такие условия для наших прекрасных женщин. У нас прекрасные условия. Наши женщины очень довольны Вами. Выражаем Вам признательность и благодарность от их имени. Большое спасибо за то, что Вы так развиваете наш Азербайджан. Очень признательны и Вам, и Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю. Какие у вас здесь условия работы, вы довольны?

Ковровщики: Большое спасибо, мы все довольны, очень довольны.

Президент Ильхам Алиев: А как зарплата?

Ковровщики: Наша зарплата выросла, очень хорошая. Ткачихи работают с радостью.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Вы где-нибудь работали до открытия этой фабрики?

Ковровщица Севиндж Гашимова: Нет, были домохозяйками.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас для вас созданы прекрасные условия, это будет также большим вкладом в ваш семейный бюджет.

Ковровщица Севиндж Гашимова: Раньше мы ткали ковры дома. Когда порой не было электричества, ткали при свете лампы. Слава Аллаху, сейчас мы создаем наши ковры в светлой, прекрасной мастерской. Мы признательны Вам за это.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Очень рад, что мы создаем эти фабрики. После того, как заработают все фабрики, откроются рабочие места примерно для 4500 женщин. Уверен, что в будущем эта программа получит еще более широкий размах. Государство выполняет взятое на себя обязательство, эти фабрики создаются по государственной линии. Но я надеюсь, что в будущем и предприниматели будут вкладывать инвестиции в эту сферу, чтобы эта работа получила еще более широкий размах и во всех уголках Азербайджана жило искусство ковроделия. Потому что во всех наших регионах есть самобытные школы ковроткачества. Эти школы отличаются друг от друга. Конечно, эту разницу могут прекрасно видеть специалисты. А это свидетельствует о том, что Азербайджан – страна, имеющая очень богатую культуру, очень богатую историю, богатые традиции. Сегодня мы продолжаем, возрождаем наше древнее искусство.

Ковровщица Асара Абдулрагимова: Благодаря Вам, господин Президент. Да хранит Вас Аллах. Добро пожаловать. Моя коллега рассказала о нашей мастерской. А я говорю Вам «Большое спасибо!» за развитие нашего района. Вы провели питьевую воду, которая была главной проблемой гобустанцев. Это Ваша пятая поездка в Гобустан. От имени всех гобустанцев выражаем Вам признательность за это, всегда поддерживаем Вас. В нашем городе решены проблемы канализации, дорог. Мы благодарны Вам за это. Все гобустанцы поддерживают Вас, мы всегда стоим за Вами, очень любим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. На примере Гобустанского района мы видим общую динамику развития нашей страны. Потому что главные проблемы, беспокоившие граждан, решены. Питьевая вода была обеспечена полтора года назад. Как я отметил, газификация достигла 90 процентов, нет никаких проблем с электроэнергией, прокладываются дороги, на последующем этапе будут реализованы новые дорожные проекты. Построена современная больница. Построено и отремонтировано несколько школ, этот процесс будет продолжен. Проводится большая работа по созданию рабочих мест. Создание новых рабочих мест – приоритетный вопрос. Развиваются предпринимательство, сельское хозяйство. Из Баку в Гобустан проложена прекрасная новая дорога. Раньше она была двухполосная, а сейчас - четырехполосная. То есть, проделана вся необходимая работа. Вся эта работа придаст импульс дальнейшему развитию района.

В январе этого года была принята Государственная программа социально-экономического развития регионов. Это – четвертая по счету программа. В результате выполнения трех программ было многое сделано. Четвертая программа обеспечит работу, не выполненную нами до сих пор. В течение пяти лет во всех регионах Азербайджана будут решены все инфраструктурные вопросы, и это будет большой поддержкой дальнейшему развитию нашей страны.

Ковровщица Азада Фанара: Уважаемый Президент, добро пожаловать. От имени всего населения нашего района, от имени ковровщиц говорю Вам «Добро пожаловать!». Желаю Вам успехов за то, что Вы вновь подарили нам искусство ковроделия, доставшееся в наследство от наших бабушек. Да хранит Вас Аллах.

С Вашего позволения, хочу вручить Мехрибан ханым этот маленький ковер. Мехрибан ханым, это – символ Гобустана, он вешается на дверь, пользуйтесь на здоровье. От имени всех гобустанцев благодарю Вас.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Передайте гобустанцам мое глубокое уважение.

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Затем Президент Ильхам Алиев разрезал сотканный на предприятии первый ковер.

В заключение была сделана фотография на память.

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