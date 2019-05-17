Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Филиппом Этьеном.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем положении двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Стороны выразили удовлетворение уровнем развития сотрудничества и подчеркнули необходимость интенсификации обмена визитами на высоком уровне.

Глава МИД Азербайджана информировал высокого гостя о ходе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув важность скорейшего урегулирования конфликта, освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, с точки зрения обеспечения в регионе устойчивого мира и развития.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов мировой повестки, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.