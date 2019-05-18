Посол: Нестабильность в Каспийском регионе влияет и на регион Черноморского бассейна (ФОТО)

18 мая 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со 100-летием азербайджанской дипломатии, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев выступил с лекцией перед студентами в Институте международных отношений Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство в Украине, глава дипломатического представительства подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном создает угрозу миру и безопасности во всем регионе.

«Азербайджанская сторона питает надежду на более решительные и последовательные шаги мировой общественности, в целях обеспечении справедливого решения армяно-азербайджанского конфликта, призванного создать условия для восстановления в регионе устойчивого мира и сотрудничества. Мировая общественность должна побудить Армению начать работу по итоговому соглашению, основанному на принципах, предложенных влиятельными членами международного сообщества, в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Худиев.

Посол отметил, что в настоящее время международное сообщество однозначно признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно открыто заявлял, что территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров и никогда ею не будет. Азербайджан не отступит с этой позиции ни на шаг. То есть, в вопросе территориальной целостности Азербайджана никаких уступок не будет», - сказал Худиев.

По словам дипломата, если бы длящийся более 25 лет нагорно-карабахский конфликт, был бы вовремя урегулирован, то в мире, и в том числе в Украине, не возникли бы новые очаги конфликтов. Нестабильность в Каспийском регионе, оказывает влияние и на регион Черноморского бассейна.

В ходе лекции, Худиев рассказал также о достижениях Азербайджана в деле обеспечения безопасности, успехах нашей дипломатии и формировании безопасной среды. По окончании лекции, Худиев ответил на вопросы слушателей.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Исполняется 27 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана
Политика 00:01
Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции
Политика 17 мая 20:27
Комитет министров СЕ вновь подтвердил поддержку территориальной целостности стран-участниц
Политика 17 мая 20:24
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 мая 08:52
Турция прилагает активные усилия для решения нагорно-карабахского конфликта – Глава МИД
Турция 15 мая 15:51
Мамедъяров: Армения и Азербайджан должны начать субстантивные переговоры
Нагорно-карабахский конфликт 14 мая 15:18
Лента новостей
В Азербайджане больше разводов среди лиц, состоявших в браке свыше 10 лет
Общество 10:56
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
В мире 10:54
Азербайджан сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 10:52
Компания Rattan увеличит объемы производства дачной мебели
Бизнес 10:48
За три месяца в Азербайджане на свет появились свыше 32 тыс. новорожденных
Общество 10:43
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Финансы 10:39
В Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:38
МИД Нидерландов рассказал о будущих проектах в аграрном секторе Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 10:37
Иностранных наблюдателей на учениях с участием авианосной группы на Аляске нет
В мире 10:33