Посол: Нестабильность в Каспийском регионе влияет и на регион Черноморского бассейна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со 100-летием азербайджанской дипломатии, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев выступил с лекцией перед студентами в Институте международных отношений Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство в Украине, глава дипломатического представительства подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном создает угрозу миру и безопасности во всем регионе.

«Азербайджанская сторона питает надежду на более решительные и последовательные шаги мировой общественности, в целях обеспечении справедливого решения армяно-азербайджанского конфликта, призванного создать условия для восстановления в регионе устойчивого мира и сотрудничества. Мировая общественность должна побудить Армению начать работу по итоговому соглашению, основанному на принципах, предложенных влиятельными членами международного сообщества, в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Худиев.

Посол отметил, что в настоящее время международное сообщество однозначно признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно открыто заявлял, что территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров и никогда ею не будет. Азербайджан не отступит с этой позиции ни на шаг. То есть, в вопросе территориальной целостности Азербайджана никаких уступок не будет», - сказал Худиев.

По словам дипломата, если бы длящийся более 25 лет нагорно-карабахский конфликт, был бы вовремя урегулирован, то в мире, и в том числе в Украине, не возникли бы новые очаги конфликтов. Нестабильность в Каспийском регионе, оказывает влияние и на регион Черноморского бассейна.

В ходе лекции, Худиев рассказал также о достижениях Азербайджана в деле обеспечения безопасности, успехах нашей дипломатии и формировании безопасной среды. По окончании лекции, Худиев ответил на вопросы слушателей.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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