Вице-премьер: Молодежь не хочет оставаться в стороне от вклада в развитие Азербайджана

18 мая 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что молодежные организации Азербайджана объединяют усилия по устойчивому развитию, которое сегодня беспокоит весь мир.

Об этом, выступая на конференции «Молодежные организации во имя Целей устойчивого развития», сказал вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов, сообщает в субботу Trend.

Ахмедов отметил, что 45 процентов населения Азербайджана составляют граждане в возрасте до 30 лет.

Вице-премьер сказал, что прилагаемые молодежью усилия свидетельствуют о том, что она не хочет оставаться в стороне от вклада, вносимого в развитие Азербайджана: «В мире много вызовов по устранению проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями, голодом, неравенством, проблемами с занятостью, росту населения. Азербайджанское правительство серьезно подходит к этим вопросам, выполняет задачи, возложенные для изменения мира до 2030 года».

По словам Ахмедова, шаги, предпринимаемые для решения этих проблем, в значительной мере связаны с будущей жизнью молодежи: «Решение проблем безработицы непосредственное связано с будущим молодежи, поэтому она (молодежь) должна быть заинтересована в осуществлении глобального проекта. До 2030 года молодежь сыграет важную роль в жизни отдельных стран».

Вице-премьер добавил, что необходимо приложить усилия, для того, чтобы решить многие проблемы до 2030 года: «Сегодня на планете проживает 7,5 миллиарда человек. В 2030 году численность населения земного шара возрастет еще на один миллиард, и более 80 процентов роста численности мирового населения придется на долю африканского и азиатского континентов. Рост населения актуализирует и проблему миграции мирового населения».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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