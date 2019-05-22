Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между таможенными службами стран-членов Тюркского совета

22 мая 2019 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между таможенными управлениями стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств в сфере борьбы против таможенных правонарушений.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 11 марта в городе Астана (нынешний Нур-Султан).

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, Государственный таможенный комитет Азербайджана будет обеспечивать реализацию его положений.

Министерство иностранных дел должно направить в Секретариат Совета сотрудничества тюркоязычных государств извещение о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.

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