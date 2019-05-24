В Азербайджане утверждены правила в связи с сертификатом профессионального бухгалтера

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Правила организации процесса выдачи сертификата профессионального бухгалтера, проведения экзаменов и ведения государственного реестра лиц, получивших сертификат профессионального бухгалтера», сообщает в пятницу Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Правила утверждены с целью применения закона «О внесении изменений в закон «О бухгалтерском учете» от 4 мая 2018 года и обеспечения выполнения указа главы государства «Об изменении в указ от 2005 года Президента Азербайджана «Об утверждении закона «О бухгалтерском учете» от 1 июня 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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