В Азербайджане утверждены правила в связи с сертификатом профессионального бухгалтера

24 мая 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Правила организации процесса выдачи сертификата профессионального бухгалтера, проведения экзаменов и ведения государственного реестра лиц, получивших сертификат профессионального бухгалтера», сообщает в пятницу Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Правила утверждены с целью применения закона «О внесении изменений в закон «О бухгалтерском учете» от 4 мая 2018 года и обеспечения выполнения указа главы государства «Об изменении в указ от 2005 года Президента Азербайджана «Об утверждении закона «О бухгалтерском учете» от 1 июня 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане утвержден Образцовый устав центров DOST
Экономика 09:29
Изменен состав коллегии минобразования Азербайджана
Общество 22 мая 09:24
В Азербайджане изменились правила, связанные с внешнеторговой деятельностью
Общество 21 мая 10:31
Утвержден устав профшкол при исправительных учреждениях Азербайджана
Общество 21 мая 10:20
Колледжи Азербайджана станут публичными юридическими лицами
Общество 16 мая 10:36
В Азербайджане переименован ряд медспециальностей
Общество 14 мая 10:18
Лента новостей
Японское подразделение Amazon прекратило продажу товаров Huawei
В мире 09:55
В Израиле готовятся к волне пожаров
Израиль 09:46
В Таджикистане создают Национальный природный парк «Ягноб»
Центральная Азия 09:41
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 мая
Финансы 09:39
Генпрокуратура КР и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке подписали план взаимодействия
Центральная Азия 09:38
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:34
Минторг США пригрозил валютным манипуляторам компенсационными пошлинами
США 09:31
В Азербайджане утвержден Образцовый устав центров DOST
Экономика 09:29
Разрабатывается механизм для повышения уровня услуг медучреждений в Азербайджане
Общество 09:17