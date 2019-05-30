Самед Сеидов: Политика Армении представляет собой опасность

30 мая 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения сегодня развязывает информационную войну, пытаясь ввести в заблуждение международную общественность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента), глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, выступая на международном форуме на тему "Армения - региональная угроза".

По его словам, политика, проводимая Арменией представляет опасность. Сеидов отметил, что нынешнее руководство Армении имеет некоторые специфические черты: "Личности, пришедшей к власти в Армении, удалось это сделать за счет проблем, порожденных нагорно-карабахским конфликтом. Коррупция, разграбление страны, демографические проблемы, экономические провалы - всем этим воспользовался Пашинян, чтобы прийти к власти. Впервые в истории страны человек возвысился на волне борьбы против карабахского клана. Впервые человек во власти избегает ответственности за Нагорный Карабах, не хочет ее брать на себя. Попытка изменения формата переговоров, другие шаги в различных направлениях указывают на это. Пашинян старается заработать дивиденды, дистанцируясь от конфликта".

Сеидов отметил, что все вышеперечисленное, тем не менее, не принесло властям Армении желаемых результатов: "Потерпев полное поражение на всех направлениях, они прибегли к информационной войне".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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