Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на соревновании, проведенном на звание «Лучший реактивный артиллерийский дивизион» азербайджанской армии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе состязания, проведенного согласно плану, личный состав реактивного артиллерийского дивизиона Отдельной общевойсковой армии, успешно выполнив задачи по всем этапам, занял первое место.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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