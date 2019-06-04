Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.

"Ваше Величество, передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны.

В такой знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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