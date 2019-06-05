Министр обороны Азербайджана принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ (ФОТО)

5 июня 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ.

Как сообщили Trend в пресс-службе минобороны, пятого июня в российском городе Анапа состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. В заседании принял участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Перед началом заседания министры обороны государств-участников СНГ посетили мемориал, воздвигнутый в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, и, возложив венок и цветы, почтили память героев.
В ходе заседания были обсуждены различные аспекты военного сотрудничества в рамках СНГ и предстоящие вопросы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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