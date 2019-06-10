Лейла Абдуллаева: Армения, награждая лиц, исполнивших приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего, подтверждает, что является государством-оккупантом

10 июня 2019 21:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В лагере вражеских сил существует большая путаница относительно того, кто кем управляет. Об этом сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщение пресс-службы министерства обороны Армении, в котором говорилось, что глава ведомства представил членов личного состава вооружённых сил Армении, причастных к убийству азербайджанского военнослужащего, к высоким наградам.

"По нашему мнению, в лагере вражеских сил существует большая путаница относительно того, кто кем управляет. Ясно, что руководство Армении, распространяя лживые заявления, пытается уйти от ответственности. Министр же обороны этой страны, лично награждая лиц, исполнивших его приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего, тем самым подтверждает , что Армения является государством-оккупантом. Это – очевидное свидетельство непосредственного участия вооружённых сил Армении в оккупации территорий Азербайджана", - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что данный поступок министра обороны Армении также наглядно демонстрирует, что Армения обманывает международных посредников и проявляет к ним явное неуважение.

"Напоминаем, что во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион вооружённые силы Армении устроили кровавую провокацию с применением снайперского огня и вновь совершили кровавое преступление через несколько дней после заявления сопредседателей в связи с их визитом в регион. С сожалением вынуждены отметить, что именно в результате безответственного поведения Армении регион оказался на пороге возрастания напряжённости. Эти провокации, совершённые сторонниками войны в Армении, являются попыткой нанести удар по сути переговоров, ведущихся с целью разрешения конфликта. Ещё раз подчеркиваем, что вся ответственность за развитие событий в этом направлении лежит на армянской стороне", - сказала глава пресс-службы МИД.

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