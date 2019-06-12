Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Бундестага Германии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с вице-президентом Бундестага Германии Томасом Опперманом, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи вице-президент Бундестага Германии Томас Опперман отметил, что процессы динамичного развития в нашей столице произвели глубокое впечатление на членов делегации. Коснувшись проведенных в Баку Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительной конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству, гость подчеркнул значение этих мероприятий с точки зрения развития межпарламентского сотрудничества и усиления парламентской дипломатии.

Констатировав роль Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительной конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству, глава государства, отметил, что данное мероприятие внесло вклад в проведение обмена мнениями и расширение межпарламентского сотрудничества.

На встрече состоялось обсуждение азербайджано-германских двусторонних отношений, экономического развития в нашей стране, в том числе возможностей сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, информационных технологий и других сферах.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

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