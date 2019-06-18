Али Ахмедов: Азербайджан достиг больших успехов в деле достижении целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане решены проблемы в сфере образования, безграмотность ликвидирована. Об этом во вторник сказа Trend вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

По его словам, сегодня Азербайджан добился больших успехов:

«В Азербайджане в области оказания медицинских услуг населению реализуются крупные проекты. В том числе, в будущем году будет внедрено обязательное медицинское страхование».

Как заверил Ахмедов, все достижения Азербайджана, в том числе, связанные с развитием человеческого фактора, будут отражены во втором Национальном отчете о достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира, который будет представлен в июле ООН.

«Азербайджан поддерживает международный проект ООН по достижению устойчивого развития и является его участником. Основной задачей проекта является значительное изменение планеты к 2030 году. Думаю, что Азербайджан, как быстро развивающаяся страна будет эффективно участвовать в его реализации», - добавил вице-премьер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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