Али Ахмедов: Азербайджан достиг больших успехов в деле достижении целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане решены проблемы в сфере образования, безграмотность ликвидирована. Об этом во вторник сказа Trend вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.
По его словам, сегодня Азербайджан добился больших успехов:
«В Азербайджане в области оказания медицинских услуг населению реализуются крупные проекты. В том числе, в будущем году будет внедрено обязательное медицинское страхование».
Как заверил Ахмедов, все достижения Азербайджана, в том числе, связанные с развитием человеческого фактора, будут отражены во втором Национальном отчете о достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира, который будет представлен в июле ООН.
«Азербайджан поддерживает международный проект ООН по достижению устойчивого развития и является его участником. Основной задачей проекта является значительное изменение планеты к 2030 году. Думаю, что Азербайджан, как быстро развивающаяся страна будет эффективно участвовать в его реализации», - добавил вице-премьер.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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