Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета

БАКУ/Trend/- 18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Согласно распоряжению, ежемесячная должностная заработная плата руководителей и других работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, с 1 сентября 2019 года увеличится в среднем на 40%.

Со списком указанных организаций можно ознакомиться здесь.

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