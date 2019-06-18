Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета

18 июня 2019 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- 18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Согласно распоряжению, ежемесячная должностная заработная плата руководителей и других работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, с 1 сентября 2019 года увеличится в среднем на 40%.

Со списком указанных организаций можно ознакомиться здесь.

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