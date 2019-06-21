Али Нагиев представлен коллективу Службы Государственной безопасности

21 июня 2019 21:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев был представлен коллективу СГБ, сообщает в пятницу Trend.

Нового начальника коллективу представили глава Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев и помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – завотделом Фуад Алескеров

Начальник СГБ Али Нагиев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное высокое доверие и заверил, что все возможности и после этого будут мобилизованы для почетной службы ради надежного обеспечения национальных интересов Азербайджана и государственной безопасности плечом к плечу с родным коллективом под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего.

Принявший участие в церемонии представления Мадат Гулиев, который распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 20 июня 2019 года был назначен министром оборонной промышленности, попрощался с личным составом, пожелал им новых успехов в службе.

В то же время, сегодня с участием Генпрокурора Закира Гаралова, членов Коллегии Республиканской Генпрокуратуры, а также коллектива центрального аппарата в Генпрокуратуре прошло мероприятие в связи с назначением Али Нагиева начальником СГБ.

Выступив, генпрокурор поблагодарил главу государства за распоряжение от 20 июня 2019 года, согласно которому Али Нагиев был назначен начальником СГБ. Он и другие выступившие высоко оценили заслуги Али Нагиева, который с 2011 года работал в должности заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, пожелали ему успехов в будущей деятельности.

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