Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена специальной премией ООН (ФОТО)

24 июня 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 24 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева при совместной организации Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Организации Объединенных Наций начал работу Форум государственных услуг ООН.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Форума.

В ходе работы форума заместитель генерального секретаря ООН Лю Чжэньмин вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой специальную премию ООН за развитие в нашей стране государственных услуг с внедрением цифрового управления.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генсека ООН (ФОТО)
Политика 11:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Форума госуслуг ООН (ФОТО)
Политика 11:02
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Общество 20 июня 21:57
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Наша главная цель - воспитание грамотной молодежи с современным мировозрением
Политика 15 июня 16:46
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Халимы Алиевой
Политика 15 июня 11:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева находится в авангарде движения гендерного равноправия в мире – ТюркПА
Политика 14 июня 11:52
Лента новостей
Утверждены критерии «Кластерной компании МСБ»
Бизнес 15:19
ГЭЦ Азербайджана о собеседованиях по приему на госслужбу
Политика 15:03
В Турции задержано свыше 20 террористов ИГ
Турция 14:56
Замдиректора буровой компании Ирана огласил статистку работы за первый квартал
Экономика 14:56
В Турции грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие
Турция 14:49
Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке
Другие страны 14:48
Космическая погода: объявлен прогноз на 24-26 июня
Общество 14:48
Оппозиция в Грузии продолжает требовать отставки главы МВД
Южный Кавказ 14:44
Рост активов исламских банков Казахстана превысил 32%
Финансы 14:38