Дипломат из Алжира: сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКОв Баку организована на высшем уровне

БАКУ /Trend/ - 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку организована на высшем уровне, сказал на полях мероприятия посол Алжира во Франции Абделькадер Месдуа, сообщает в среду Trend.

Дипломат также выразил уверенность в том, что в рамках сессии будут приняты важные решения.

По его словам, Азербайджан имеет древнюю историю и традиции, делает все возможное для защиты культурных и исторических ценностей не только в своей стране, но и в мировом масштабе.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия памятников, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных).

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