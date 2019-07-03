Президент Ильхам Алиев принял главу компании Baker Hughes, a GE company (ФОТО) (версия 2)

3 июля 2019 16:05 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял председателя правления, президента и генерального исполнительного директора компании Baker Hughes, a GE company Лоренцо Симонелли, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив признательность за прием, Лоренцо Симонелли подчеркнул, что рад встрече с Президентом Ильхамом Алиевым. Он сказал, что стал свидетелем процессов большого развития в Азербайджане, и отметил значение успехов, достигнутых в нашей стране в области нефтегазовой промышленности, туризма, спорта и др. Подчеркнув, что в Азербайджане в 1840-х годах была пробурена промышленным способом первая нефтяная скважина, Лоренцо Симонелли сказал, что представляемая им компания рада вносить вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Азербайджана.

Выразив признательность за добрые слова, глава государства высоко оценил вклад успешных результатов сотрудничества компании Baker Hughes, a GE company с Азербайджаном в области нефтепереработки и других отраслях в модернизацию энергетического сектора нашей страны. Коснувшись успехов Азербайджана, Президент Ильхам Алиев отметил значение достижения большого развития в области энергетики, промышленности и других сферах. Глава государства выразил уверенность в том, что визит Лоренцо Симонелли в Азербайджан будет плодотворным.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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