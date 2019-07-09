Азербайджанский народ вносит свой вклад в общечеловеческую культуру - депутат

БАКУ /Trend/ - Седьмого июля 2019 года исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом были включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это историческое решение, принятое на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, в международном масштабе подтвердило, что азербайджанский народ вносит свой вклад в общечеловеческую культуру.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

"Во всех успехах, достигнутых в Азербайджане, необходимо подчеркнуть неутомимый труд Президента Ильхама Алиева и Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Активная деятельность Мехрибан Алиевой в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО, усиление культурных связей с различными странами являются важными достижениями на пути расширения диалога между цивилизациями. Именно поэтому Азербайджан стал центром диалога между цивилизациями, мультикультуральных ценностей и толерантности, завоевав статус самой престижной международной платформы».

Депутат отметил, что проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку означает то, что Азербайджан признан страной, обладающей богатой культурой и древней историей.

Депутат выразил надежду на то, что в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО будут включены и другие достопримечательности Азербайджана.

Напомним, что во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки.

Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом стал третьим объектом культурного наследия, включенным в Список Всемирного наследия после «Ичери Шехер» и Гобустана.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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