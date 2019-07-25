Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением MиГ-29

25 июля 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с крушением самолета MиГ-29 ВВС Азербайджана Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, начаты следственные действия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры.

В настоящее время интенсивно продолжается предварительное расследование.

Как сообщается, будут предприняты все меры для выполнения необходимых следственных действий в соответствии с требованиями законодательства.

Руководство Военной прокуратуры вместе со следственной группой отправилось на место происшествия, говорится в сообщении.

Отметим, что накануне в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов, упав в Каспийское море.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, и он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся безотлагательные меры.

Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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