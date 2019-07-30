Посол Казахстана завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Казахстана Бейбита Исабаева по случаю его отзыва в связи с назначением на должность руководителя представительства президента Казахстана в парламенте страны и завершением дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров поздравил посла по случаю назначения на новую должность и пожелал ему успехов в будущей деятельности. Министр сказал, что сотрудничество между двумя странами развивается на высоком уровне. Глава МИД выразил уверенность в дальнейшем углублении этих связей.

Исабаев, в свою очередь, выразил благодарность за поздравление и поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности. Посол подчеркнул, что диалог на высоком уровне между двумя странами придал импульс всестороннему развитию партнерства. В этом контексте посол отметил особую значимость визита Президента Казахстана в Азербайджан в 2017 году и подписанных в рамках визита документов в развитии двусторонних связей.

В ходе встречи выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между двумя странами, в частности в экономической, торговой, транзитной и транспортной сферах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.