Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства

15 августа 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает в четверг Trend.

“Сердечно благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности в сфере развития дружеских отношений Азербайджана и России и за столь почетную награду России – орден Дружбы.

Отношения между нашими странами охватывают многие сферы. Они вышли на уровень стратегического партнерства. У межгосударственного сотрудничества Азербайджана и России – многовековой фундамент. Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства. Наша дружба и эффективное партнерство полностью отвечают интересам наших стран и народов, служат миру и стабильности в регионе.

Уважаемый Владимир Владимирович,

Еще раз искренне благодарю Вас за почетную награду. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу России – добра, мира и процветания”, - говорится в письме Первого вице-президента Азербайджана.

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