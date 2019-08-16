Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания ряду сотрудников ГПС

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджана.
Согласно распоряжению, в связи со 100-летием образования органов пограничной охраны и за продолжительную плодотворную деятельность присвоить почетные звания Азербайджана следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы:
"Заслуженный учитель"
Гулиева Шохрат Руфат гызы
"Заслуженный врач"
Мамедов Фариз Нураддин оглу - полковник-лейтенант медицинской службы
Абасов Рахиль Файаз оглу - майор медицинской службы
"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"
Мирзаев Эльшан Джабраил оглу – полковник
Гасанов Адиль Мамед оглу
"Заслуженный инженер"
Мустафаев Эльман Тапдыг оглу – полковник
Юсифов Азер Алфрат оглу
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