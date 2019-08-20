Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)

20 августа 2019 23:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева во вторник встретилась с детьми, проходящими лечение в рамках проектов Фонда в столичном Центре талассемии, Городской клинической больнице номер 1, Детской клинике Национального онкологического центра, и с их родителями, сообщает Trend.

Фонд Гейдара Алиева за минувший период реализовал ряд проектов в области здравоохранения и социальной сфере. Среди них можно отметить программы «Во имя жизни без талассемии», поддержки детей с пороками сердца, лиц, нуждающихся в особой заботе, и др.

C целью ознакомления с работой, проводимой в рамках проекта «Во имя жизни без талассемии», вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в очередной раз посетила столичный Центр талассемии. Основная цель созданного по инициативе Фонда Центра талассемии – организация специализированного медицинского заведения и банка крови, подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечение детей, страдающих талассемией, безопасными и качественными компонентами крови.

Затем состоялось посещение детей, получающих лечение в различных отделениях Городской клинической больницы номер 1, выражено пожелание скорейшего выздоровления малышей. Было отмечено, что в настоящее время в корпусе детской хирургии больницы лечатся около 40 детей.

Очередная встреча с детьми, получающими лечение в медицинских учреждениях, состоялась в Детской клинике Национального онкологического центра. Поинтересовавшись ходом лечения детей, Лейла Алиева отметила, что Фонд постоянно сохраняет в центре внимания вопросы, связанные со здравоохранением и социальной сферой.

Малышам были также вручены различные подарки.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
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