МИД: Азербайджан не признает проведенные в Абхазии незаконные «президентские выборы»

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана не признает незаконные «президентские выборы», проведенные 25 августа 2019 года в Абхазском регионе Грузии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, Азербайджан еще раз подтверждает, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и не признает незаконные «президентские выборы», проведенные в Абхазии, и их результаты.

«МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров для мирного решения абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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